Испугавшись уголовного дела, алиментщик погасил задолженность более 610 тысяч рублей

В отделе судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по Мурманску на исполнении находится исполнительное производство в отношении мурманчанина, обязанного к уплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но исполнять решение суда гражданин не торопился, алименты не платил, от явки к судебному приставу уклонялся.

За неуплату алиментов свыше 2 месяцев должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Суд избрал ему наказание в виде 30 часов обязательных работ. Однако мер по оплате задолженности должник не предпринял. За уклонение от уплаты алиментов было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.

Испугавшись более строгого наказания, осознав всю серьезность своего положения, должник в полном объеме погасил задолженность более 610 тысяч рублей. Уголовное дело прекращено в связи с примирением сторон.