Испугавшись уголовного преследования, житель Мончегорска возместил задолженность по алиментам на сумму свыше 300 тысяч рублей

Прокуратурой г.Мончегорска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Мончегорска – гр-на П., обвиняемого в неоднократной неуплате средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый на основании решения суда с 2006 года обязан к уплате алиментов на содержание своей дочери. Однако алименты в установленном судом размере П. не уплачивал, в связи с чем в мае 2017 года был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства).

Несмотря на привлечение к административной ответственности, обвиняемый средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка вновь не уплачивал, в результате чего, в отношении него дознавателем ОСП по г.Мончегорску было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.1 ст.157 УК РФ.

После направления прокурором города уголовного дела в суд, П., осознавая неотвратимость наказания, изыскал денежные средства и погасил в полном объёме имеющуюся задолженность по алиментам на общую сумму более 300 тысяч рублей.

Получив денежные средства, потерпевшая обратилась в суд с заявлением о прекращении в отношении мужчины уголовного дела в связи с примирением сторон.

Государственный обвинитель прокуратуры города Мончегорска против прекращения дела не возражал, судом уголовное дело и уголовное преследование гражданина П. было прекращено.