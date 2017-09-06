Испытание бездорожьем «Арктик трофи»: из гонки временно выбыл ещё один экипаж

Борьба за первенство в гонках «Арктик трофи» становится всё напряжённей. Накануне на бездорожье Кировско-Апатитского района состоялся третий этап и по его итогам кардинально изменился список лидеров. Всего 3 сентября из Кандалакши в трофи-рейд отправились, напомним, тринадцать команд. Однако сейчас «в строю» - одиннадцать.

«Тёмная лошадка» - команда апатитчан, которая не уступала по скорости двум чемпионским экипажам из Москвы, так и не добралась до финиша, повредив радиатор. «Команду из Апатитов не пустил на финиш полуторатонный валун, притаившийся в луже, - рассказал директор клуба «Арктик трофи», - правда, лужа была размером с небольшое озеро. Поэтому экипаж остался чинить машину в лесу».

В итоге первыми, как и в прошлом этапе, финишировали две столичные команды. Однако, у одной из них шансы на победу резко снизились: по пути у «Нимала» дала сбой коробка передач. Чемпионов России это не остановило. По словам Владимира Ежова, впервые за всю историю «Арктик трофи» машина после повреждения продолжила путь задним ходом и таким же образом пересекла финиш.

Другой вопрос, успеют ли участники отремонтировать свою «Toyota Land Cruiser» до следующего старта. От этого зависит, на что претендовать российско-норвежскому «Викингу», который с начала соревнований преследует москвичей и апатитчан. Из-за оставшейся в лесу «Тёмной лошадки», иностранный экипаж взял третье место, освободив четвёртое для нового лидера – мурманской команды «Гольфстрим».

Скорее всего, участники уже прониклись известной, но пока не заезженной в трофи-рейдах мудростью: «Тише едешь – дальше будешь». По наблюдению организаторов, в первом этапе они мчались с немалой для бездорожья скоростью – около 80 км/ч, а «сейчас аккуратно крадутся».

Четвертый этап, который прибавит спортивных интриг, стартует завтра в районе базы «Куэльпорр» в Хибинах.

А сегодня день ремонтов и отдыха: участники «Арктик трофи» планируют экскурсию на Кировский подземный рудник. Возможно, к ним успеют присоединиться норвежцы из команды «All Black», которые сейчас выбираются из леса. Выбыв ещё на втором этапе и проведя больше суток в глуши, они все же смогли завести свой «Mersedes».