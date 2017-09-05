Испытание бездорожьем «Арктик трофи» не выдержал норвежский «Мерин» команды «All Black»

Не успели организаторы «Арктик трофи» вчера похвалить безаварийность нынешних гонок, как норвежскую команду «All Black» настигла первая автополомка. «Отказался заводиться «Мерседес» норвежской команды... Организаторы решают, каким образом вернуть машину из Кольских дебрей», - написал в соцсетях директор клуба «Арктик трофи» Владимир Ежов.

Машина норвежцев заглохла в лесу накануне вечером и до сих пор её не смогли реанимировать, так как «приказал долго жить» стартер, который участники изъяли и сегодня пешком пронесли 10 км до ближайшего лагеря организаторов. Оттуда двух участников команды подвезли до Апатитов, где они надеются на помощь местных автомехаников.

От эвакуации автомобиля из Кольской глухомани норвежцы отказываются, планируя продолжить участие в гонке.

Пока же остальные 12 команд стартовали без них сегодня утром, преодолевая препятствия уже третьего этапа соревнований.

Напомним, состязания на северном бездорожье «Арктик трофи» начались 3 сентября и завершатся 9 числа. За это время участники под российскими и норвежскими флагами должны пройти порядка 400 км от берега Белого до берега Баренцева моря. Самыми стремительными в предыдущих этапах признали команду апатитчан, два экипажа из Москвы и одну из шести норвежских команд. Однако, если чей-либо автомобиль не выдержит испытание бездорожьем, то список лидеров может кардинально измениться.