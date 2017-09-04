Испытание бездорожьем «Арктик трофи»: за первое место бьются апатитчане и москвичи

Второй день на северном бездорожье проходят легендарные состязания «Арктик трофи», в которых участвуют 13 экипажей.

На сегодняшний день лидируют четыре команды: «Тёмная лошадка» из Апатитов, «Нимал» и «Экипаж 14» из Москвы (обе представляют чемпионы России) и российско-норвежский дуэт «Викинг».

Напомним, как «Арктик-ТВ» уже сообщало, накануне из Кандалакши стартовал первый этап. По его итогам первыми финишировали апатитчане, с незначительным отрывом за ними прибыли «Викинг» и москвичи. Сегодня состоялся второй этап, в котором столичные команды отвоевали первое и второе места.

Организаторы отмечают редкую для трофи-рейдов деталь: все участники укладываются в зачётное время, а это значит, что серьёзных повреждений автомобилей ещё не было. Любая поломка в пути может украсть на ремонт много часов, кардинально изменив список лидеров. Как и прошедшую ночь, предстоящую участники проведут в лесу, а завтра продолжат гонки. Их ожидают ещё четыре дня состязаний и ещё четыре протяженных, почти непроходимых участка на пути к берегу Баренцева моря.