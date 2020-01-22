Исследователи выявили высокие выбросы сажи в низкосернистом топливе

Судовое топливо с крайне малым содержанием серы (VLSFO) имеет более высокие выбросы технического углерода, чем его предшественник – высокосернистый мазут (HSFO). Об этом как передает портал «Splash247», говорится в отчёте, представленном Финляндией и Германией в Международную морскую организацию (IMO).

Представленные результаты исследований, которые финансировались немецким агентством по окружающей среде и при технической поддержке классификационного общества «DNL GL» и производителя двигателей «MAN Energy Solutions», показывает, что новые смеси судового топлива с содержанием серы на уровне 0,50% могут содержать большой процент ароматических соединений, которые оказывают непосредственное влияние на выбросы сажи.

«Новые гибридные топлива с содержанием серы 0,50%, которые использовались при исследовании, содержали высокую долю ароматических соединений в диапазоне от 70% до 95%, что привело к увеличению выбросов (технического углерода) в диапазоне от 10% до 85% по сравнению с тяжелым дизельным топливом», - говорится в отчете исследователей. Отмечается, что более высокие выбросы были наиболее заметны, когда судовой двигатель работал не на полную мощность.

В представленных документах содержится настоятельный призыв включить содержание ароматических веществ в технические условия на судовые топлива стандарта ISO 8217.

В публикации «Splash247» говорится, что после публикации информации о высоких уровнях сажи, ряд НПО выступил с призывом запретить низкосернистое судовое топливо с высоким содержанием ароматических веществ к использованию на судах, следующих через арктические воды.