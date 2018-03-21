Историческая гостиная принимает гостей

Сегодня в рамках проекта «Историческая память» состоялось выездное заседание «Исторической гостиной». Мероприятие было приурочено ко Дню моряка-подводника.

Перед учениками росляковской школы № 4 выступили вице-адмирал флота Юрий Бояркин, режиссёр документальных и художественных программ и фильмов Андрей Сычев, а также заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Юнармейцы показали гостям художественные номера на морскую тематику, зачитали стихи и вместе посмотрели кадры кинохроники.

– Ребята из этой школы – активные участники самых различных патриотических мероприятий. Сегодняшняя встреча – своеобразный подарок школьникам за активную работу, – отметил Михаил Белошеев.

Не остались без награды и учителя. Педагогический коллектив отметили специальной медалью общественной организации «Мурманск - город-герой».