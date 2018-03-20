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Мурманская область. Арктика20.03.18 15:54

Исторические и духовные аспекты установления православия на Кольском Севере обсудили участники конференции в областной научной библиотеке

В Мурманской областной научной библиотеке состоялся День православной книги. В мероприятии приняли участие педагоги и учащиеся воскресной школы Введенского храма Мурманска. В рамках встречи были подведены итоги конкурса сочинений учащихся воскресной школы, который был организован специально ко Дню православной книги. Все победители и участники получили в подарок православные книги и журналы.

Участники познакомились с выставкой факсимильных изданий рукописных книг XI-XIV вв. из фонда библиотеки (Остромирово Евангелие, Киевская Псалтирь, Изборник Святослава и другие). Выставка позволила увидеть, какой была книга в древности и какие тексты изучали в прошлом.

Из рассказа специалиста библиотеки ребята узнали, что такое «буквица», «фронтиспис», «кириллическое письмо», когда появилась первая печатная книга и кто был её создателем. Для участников встречи была проведена экскурсия по библиотеке, состоялось знакомство с новыми арт-объектами – «Маятником Фуко» и «Большой книгой». Викторина «Необыкновенные места Кольского Севера» позволила виртуально посетить уникальные природные и рукотворные объекты: Сейдозеро, озеро Могильное, кузоменскую пустыню, Снежную деревню в Кировске, Мурманский океанариум. 

А на следующий день в областной научной библиотеке состоялась конференция «Духовные истоки православия Кольского Севера». Ее участники обсудили вопросы, связанные с историческими и духовными аспектами установления православия в регионе. Речь шла о миссии святых, входящих в «кольскую троицу»: Феодорите Кольском, Трифоне Печенгском и Варлааме Керетском; об истории, строительстве и архитектуре православных святынь Кольского Севера – Воскресенском соборе и Благовещенской церкви; о духовных просветителях края – протоиреях Георгии Терентиеве и Константине Щеколдине.

С докладами выступили руководитель Свято-Феодоритовских епархиальных катехизаторских курсов иерей Игорь Зуев, преподаватель иерей Анатолий Коряковский, доцент кафедры истории и права Мурманского арктического государственного университета Сергей Никонов, специалист областной научной библиотеки Светлана Дячок.

Участники конференции познакомились с выставкой изданий «Возрожденная обитель», посвященной 485-летию Свято-Троицкого Трифонов Печенгского монастыря.

Сводный хор Мурманского педагогического колледжа, катехизаторских курсов и воскресной школы мурманского храма Спаса-на-водах под управлением преподавателя музыки и дирижера Анны Аркадьевой исполнил духовные песни.

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