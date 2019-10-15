История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами

Краевед Дмитрий Пономарев родился и живёт в Коле. Интерес к истории родного города, стремление открыть новые факты и сохранить их для будущих поколений стали основой его исторических исследований. Работая в Государственном архиве Мурманской области, он обнаружил тонкую школьную тетрадь. А в ней – воспоминания Зосима Хабарова, капитана буксира «Кола», который трудился в Мурманском морском торговом порту, а в годы Великой Отечественной войны решал сложнейшие задачи в Баренцевом море.

«По своей конструкции буксир не предназначен для работы в открытом море. Небольшой, тихоходный, именно он был в числе тех небольших судов, которые обеспечивали снабжение наших частей и соединений. Для судна такого класса - это задача на пределе возможностей», - говорит Дмитрий Пономарев.

Условия, в которых мурманским портовикам приходилось идти в открытое море, требовали и мастерства, и мужества. Ежеминутно подвергаясь риску, буксир отважно шёл вперед. Из спасательных средств были лишь пробковые нагрудники и четыре спасательных круга. Экипаж не боялся обстрелов, угрозы обледенения, опасности перевернуться. А ещё портофлотовцы выходили на промысел, организованный Мурманским морским торговым портом в районе Териберки. Буксир вывозил туда рыбаков и обратно забирал выловленную рыбу. Рейсы выполнялись с ограниченным собственным запасом топлива и пресной воды. Так продолжалось три года, до момента, когда в октябре 1944 года, ровно 75 лет назад, фашистские войска были разгромлены в Заполярье.

«История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья, которая завершилась разгромом фашистских войск и освобождением Северной Норвегии. Подвиг каждого из тех, кто героически воевал на фронте и трудился в тылу, приближал нашу общую Победу» - сказал Дмитрий Пономарев.

С 27 июля 1941 года по 24 октября 1944 года буксир «Кола» Мурманского морского торгового порта совершил 93 рейса по снабжению войск.