В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова вчера состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. Обращаясь к собравшимся, первый заместитель главы региона отметил, что более четырех веков назад закончился тяжёлый период русской смуты и началось национальное возрождение страны. Представители всех сословий и всех народов, входивших в состав русской державы, участвовали в освобождении родной земли.

«Нам и сегодня очень важно осознавать себя единым народом, невзирая на различия в национальности, вероисповедании, обычаях и привычках. Мурманская область словно вобрала в себя все богатство человеческого капитала огромной многонациональной России. В совместном труде и преодолении суровых природных условий сложилась наша уникальная общность – северяне. Мы хорошо знаем цену дружбе, взаимопомощи и поддержке. Для нас нормально и естественно уважать верования и традиции других людей. Мы беззаветно любим наш прекрасный северный край и нашу великую Родину – Россию», - подчеркнул Алексей Тюкавин.

- Это один из самых молодых праздников нашей страны, тем не менее, он имеет глубокие исторические корни и связан с переломными событиями в России. История не раз доказывала, что сила России – в единстве её народов. И эта мощь во все времена объединяла нашу страну. Перед этой мощью отступали враги, рушились попытки покорить Россию,- отметила Лариса Круглова депутат Мурманской областной Думы. - Поэтому народное единство для нас – это не просто красивая метафора. Это основная ценность, фундамент развития нашего многонационального государства. Будем же помнить о мудрости наших предков и продолжать укреплять наше единство. Помнить о том, что нас объединяет одна история, одна земля, одна страна,- подчеркнула парламентарий.

Лариса Круглова пожелала всем здоровья, счастья и новых успехов на благо родного Кольского Заполярья и всей России.

В праздничном концерте приняли участие коллективы областного Дворца: ансамбли танца «Сполохи» и «Радость», ансамбль народной песни «Горенка» и хор украинской песни «Джерела», ансамбль эстрадной песни «Вернисаж» и ансамбль эстрадного танца «Форсаж», ансамбль песни и танца «Россия» им. В.М. Ковбасы, а также ловозерский танцевальный коллектив «Дивертисмент» и творческие коллективы школ города Мурманска.