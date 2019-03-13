Истребители Северного флота провели учебный воздушный бой в стратосфере над Арктикой

Экипажи модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ отдельного смешанного авиаполка Северного флота отработали уничтожение условного противника в стратосфере в ходе учебно-тренировочных полётов над российской Арктикой.

В роли нарушителя воздушной границы выступил также МиГ-31. На сверхзвуковой скорости в нижних слоях стратосферы он имитировал незаконное проникновение в воздушное пространство России. На перехват высотной воздушной цели были подняты два истребителя-перехватчика Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, экипажи действовали на высоте более 17 тысяч метров и скоростях около 2,2 тысячи километров в час. Летчики успешно выполнили перехват условного противника с имитацией пуска ракет дальнего радиуса действия.

Для усложнения учебно-боевого задания экипажи действовали самостоятельно без привлечения наземных средств противовоздушной обороны.

По завершении учения все экипажи прибыли на аэродром базирования в Мурманской области.