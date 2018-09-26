Итог кровавого конфликта в кафе: один труп и 11 лет колонии строгого режима

Следствием и судом установлено, что в ночное время 16 июня 2017 года осужденный находился со своей сожительницей в одном из кафе по улице Капитана Орликовой Мурманска. Между ним и посетителями кафе произошёл конфликт, после которого злоумышленник, находящийся в нетрезвом состоянии, схватил нож и нанёс несколько ударов одному участнику конфликта, а потом и второму, последний скончался от полученных ран на месте преступления.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в целях установления истины по уголовному делу следователем допрошено более 20 свидетелей, назначено и проведено более 27 судебных экспертиз, проверки показаний на месте, изобличающих обвиняемого в совершении указанных преступлений. Вину в совершении инкриминируемых деяний он признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего.

Собранные следственным отделом по городу Мурманск Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении ранее судимого жителя города Мурманска, 1983 года рождения. Приговором суда он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Приговором Первомайского районного суда города Мурманска мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.