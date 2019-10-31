Итоги фестиваля «Трасса-2019» - из первых уст

30 октября в Заполярном состоялся завершающий пятый тур XII регионального фестиваля молодёжного творчества «Трасса-2019». Участники команд из 15 муниципальных образований Мурманской области прошли нелегкий, но зрелищный путь. Они на протяжении месяца состязались в различных видах сценического творчества от художественного слова и вокала до рэпа и брейк-данса.

После четырех ярчайших концертов лидерство в фестивале удерживал Кандалакшский район. На втором месте – Терский район. Замыкал тройку лидеров город Кировск.

А сегодня, 31 октября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» мы узнаем из первых уст, как прошёл финал «Трасс-2019», кто стал абсолютным победителем. Об этом нам подробно расскажет ведущий XII регионального фестиваля молодёжного творчества Михаил (сценическое имя Михаэль Смэдсен). Мы попытаемся выведать у него и каково это быть ведущим, членом жюри и участником «Трассы».

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