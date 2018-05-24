Мурманская область. Арктика24.05.18 08:20
Итоги конкурса «Я люблю моё Заполярье»
Региональный конкурс творческих работ «Я люблю моё Заполярье», посвященный 80-летию Мурманской области, проходил весной этого года.
Дипломом I степени в номинации «Летопись родного края» награждены студенты Мурманского колледжа искусств.
19 мая состоялось публичная защита проектов в Мурманском колледже экономики и информационных технологий. Студенты подготовили презентацию «Мурман в документалистике», которую сопроводили видеофайлом с чтением стихов о Мурмане. В презентации они показали место и значение документалистики в сохранении истории Мурманской области.
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Последние комментарии
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
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