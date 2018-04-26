Итоги международного традиционного Праздника Севера и Праздника Севера учащихся подвели на заседании организационного комитета

Вчера под председательством первого заместителя губернатора Алексея Тюкавина состоялось итоговое заседание организационного комитета по подготовке к проведению 84-го международного традиционного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.



На заседании были подведены итоги физкультурных и спортивных мероприятий, а также результаты комплексного зачета среди муниципальных образований Мурманской области по результатам спортивных мероприятий, включенных в программу 84-го международного традиционного Праздника Севера, и общекомандного первенства среди муниципальных образований Мурманской области 58-го Праздника Севера учащихся.



В заседании оргкомитета приняли участие партнеры Праздника Севера, оказавшие финансовую помощь в организации и проведении мероприятий. Им были вручены Благодарственные письма губернатора Мурманской области, Благодарности оргкомитета и памятные подарки.



Благодарностями оргкомитета и памятными подарками также были награждены главы администраций муниципальных образований, на территории которых проводились физкультурные и спортивные мероприятия, и представители высших и средних учебных заведений, студенты которых вошли в команду волонтеров Праздника Севера.