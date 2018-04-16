Итоги областного конкурса детских и молодежных фольклорных коллективов «Солнечные веснушки»

В субботу в городском Доме культуры «Гармония» поселка Молочный прошел областной конкурс детских и молодежных фольклорных коллективов «Солнечные веснушки». Организатор мероприятия – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В конкурсе приняли участие 14 коллективов и 10 солистов культурно-досуговых учреждений и учреждений дополнительного образования из городов Мурманск, Мончегорск и Североморск, поселков Мурмаши и Зеленоборский, сел Ловозеро и Териберка. Всего 160 человек.

По результатам работы жюри призовые места распределились следующим образом: в номинации «Солисты» дипломами лауреата III степени награждены Оксана Фокеева, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Софья Лесняк, Мурманский Дом культуры «Первомайский» и Дарья Рычняк, Мончегорский городской Центр культуры. Второе место в данной номинации разделили между собой Ксения Маркова, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Софья Огай, Североморская Детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернака. Диплом лауреата I степени вручен Ксении Коломейцевой, Городской Дом культуры «Гармония» пос. Молочный.

В номинации «Фольклорные ансамбли» дипломы лауреатов III степени получили образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Золотица» Мончегорского городского Центра культуры и детский фольклорный ансамбль «Задоринка» Мурманского Дома культуры «Первомайский». Дипломом лауреата I степени награжден образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Потешенки» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В номинации «Ансамбли народной песни» диплом III степени вручен образцовому самодеятельному коллективу ансамблю народной песни «Русские потешки» (основной состав) Мурманского Дома культуры Ленинского округа, а дипломом I степени награжден ансамбль народной песни «Веснянка» Дома культуры «Мурмаши». Дипломы лауреата III степени в данной номинации получили ансамбль народной песни «Ягодка» Мурманской средней общеобразовательной школы № 34 и детский ансамбль русской народной песни «Потешенки» Мурманского Дома культуры Ленинского округа. Дипломы лауреатов II степени присудили народному самодеятельному коллективу ансамблю «Одеянка» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и образцовому самодеятельному коллективу ансамблю песни и танца «Полянка» Мончегорского городского Центра культуры. Победителем и обладателем диплома лауреата I степени стал образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народной песни «Горенка» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.