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Мурманская область. Арктика15.12.17 10:53

Итоги операции «Путина» подвели, но браконьеров в покое не оставят

В Заполярье поведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Путина», которое проводится ежегодно в период с мая по декабрь на территории региона начиная с 2006 года.

В текущем году сотрудниками полиции совместно с представителями Баренцево-Беломорского территориального Управления Росрыболовства и ПУ ФСБ России по западному арктическому району проведено много мероприятий по пресечению нарушений в сфере водных биологических ресурсов, в том числе по документированию преступной деятельности лиц, занимающихся незаконной добычей камчатского краба в акватории Баренцева моря и браконьерским выловом атлантического лосося на внутренних водоемах Мурманской области.

С 10 мая по 1 декабря 2017 года полицейскими совместно с коллегами из Росрыболовства и пограничниками проведено 520 рейдов, из них в акватории Баренцева моря – 22, на внутренних водоемах –  498. В ходе рейдов выявлено 338 административных правонарушений, по которым наложено штрафов на сумму 738 тысяч рублей. Из незаконного оборота изъято 99 орудий лова. Проведена проверка 1530 единиц автотранспорта, осуществляющего перевозку рыбной продукции. 

В ходе операции полицейскими возбуждено 75 уголовных дел по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Всего с начала 2017 года в Заполярье по данной статье возбуждено 135 уголовных дел за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Мурманской области в рамках операции «Путина» проводилась работа по установлению нарушений в отрасли рыболовства со стороны организаций и предприятий рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей отрасли. В рамках операции полицейскими выявлено 8 преступлений экономической направленности в отрасли рыболовства, из них 4 факта уклонения от уплаты налогов, 3 факта незаконного возмещения НДС. Ущерб, причиненный бюджету по данным уголовным делам, превышает 200 миллионов рублей. В рамках расследования уголовных дел приняты меры к реальному возмещению ущерба обвиняемыми лицами.

Как отмечает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, завершение операции «Путина» на территории Заполярья не означает, что работа по контролю за соблюдением законности в сфере водных биоресурсов полицейскими и коллегами из заинтересованных ведомств будет прекращена. Проверки за соблюдением требований законодательства продолжаются на постоянной основе.

 

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