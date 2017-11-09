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Мурманская область. Арктика09.11.17 07:00

Итоги рабочей поездки в Мончегорск губернатор Марина Ковтун подвела на встрече с журналистами

Итоги вчерашней рабочей поездки в Мончегорск губернатор Марина Ковтун подвела на встрече с журналистами газеты «Мончегорский рабочий» и местного телевидения. В ходе общения с корреспондентами глава региона отметила позитивные изменения в жизни города, высокое качество муниципального управления и социальную ответственность градообразующего предприятия.

Марина Ковтун ответила на вопросы журналистов о путях решения проблемы нехватки медицинских кадров, подробно рассказала о возможностях проекта «Арктический доктор», рассказала о письмах из Мончегорска, поступающих на личную почту губернатора.

На встрече были подняты темы исполнения майских указов и повышения заработной платы бюджетников, тарифов на услуги ЖКХ, ремонта муниципальных дорог, проблема безнадзорных животных. Кроме того, глава региона ответила на несколько частных вопросов, которые были заданы главе региона пользователями социальной сети «ВКонтакте» в группе телевидения Мончегорска.

 

 

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