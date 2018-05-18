Итоги рабочей поездки в Мурманскую область полпред Президента в СЗФО Александр Беглов подвёл на рабочей встрече с губернатором Мариной Ковтун

Итоги рабочей поездки в Мурманскую область полномочный представитель Президента в СЗФО Александр Беглов подвёл на рабочей встрече с губернатором Мариной Ковтун.



Полпред отметил успехи и положительную динамику по многим направлениям развития региона. При этом Александр Беглов подчеркнул необходимость продолжения активной работы по исполнению «майских» указов Президента от 2012 года и сосредоточения усилий на решении задач по повышению качества жизни граждан, поставленных в указе главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года.



Указы 2012 года в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы, ликвидации очередей в детские сады Мурманская область исполнила, отметила Марина Ковтун. Есть ресурсы и для продолжения этой работы. Так, для решения проблемы второй смены в школах в Североморске запланировано строительство новой школы на 1200 мест. Для ликвидации очереди в детские сады для малышей от нуля для трёх лет запланировано строительство трёх детских садов в гарнизонах региона. Кроме того, задача повышения заработных плат не ограничивается 2018 годом, и правительство области будет продолжать работу в этом направлении, сказала Марина Ковтун.



«Мы получили хороший опыт по разработке «дорожных карт» исполнения указов, организации контроля за их достижением. Сейчас мы вместе с муниципальными образованиями оценим с точки зрения финансовой потребности те задачи, которые поставлены в новом указе Президента. Конечно, вопросы поддержки семьи, детей – в постоянном фокусе внимания», – отметила губернатор.



Также в ходе беседы полпред акцентировал внимание на таких задачах, как развитие системы здравоохранения, расселение аварийного жилья, поддержка и обеспечение жильём детей-сирот, подготовка к детской летней оздоровительной кампании, выплата учителям отпускных в полном объеме. Ещё одно важнейшее направление работы, по мнению Александра Беглова, – это работа с трудовой молодёжью.