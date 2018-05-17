Итоги реализации госпрограмм Мурманской области в 2017 году обсудили на заседании рабочей группы Программно-целевого совета

Под председательством заместителя губернатора Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы Программно-целевого совета Мурманской области по направлению «Эффективное государственное управление», в котором приняли участие представители исполнительных органов власти, общественности, депутаты Мурманской областной Думы.



На заседании были заслушаны доклады об итогах реализации за 2017 год государственных программ Мурманской области «Информационное общество», «Управление региональными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами» и «Государственное управление и гражданское общество».