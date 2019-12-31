Итоги реформы здравоохранения - россияне чаще всего просят у Деда Мороза в подарок здоровья

Около 34% опрошенных россиян хотели бы попросить у Деда Мороза на Новый год здоровья себе и своим близким, каждый десятый пожелал денег, а каждый двадцатый - счастья, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Чаще всего здоровья желают женщины (42%) и люди в возрасте от 45 лет и старше (41%),отмечается в материалах.

На втором месте в списке желаний у россиян расположились материальное благополучие и деньги, такой вариант предпочли 9% опрошенных. Зачастую его выбирала молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (18%). Счастья себе и родственникам попросил каждый двадцатый. По сравнению с прошлым годом число россиян, назвавших этот ответ, выросло с 3% до 6%, мир во всем мире пожелали 6% (10% в 2018 году). Замыкает первую пятерку пожелание о квартире или даче (5%).