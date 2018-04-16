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Мурманская область. Арктика16.04.18 11:29

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!»

Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Художественные работы на региональный этап Всероссийского конкурса были представлены учащимися в возрасте от 10 до 15 лет учебных заведений дополнительного образования детей городов и поселков: Мурманск (детские школы искусств №№ 1,2,4, детская художественная школа, Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия»), Апатиты, Полярный, Заполярный, Североморск, Никель, Умба. 

Участники конкурса, используя разнообразные техники и материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, пастель, графика) смогли раскрыть эмоциональную глубину чувств и настроения художественных сюжетов картин: «Ура, Победа!», «Будем жить», «Во имя жизни», «Парад на Красной площади», «Вечная память героям», «Как куклы воевали», «Жертвы войны», «Проводы героя на фронт».

Жюри регионального этапа конкурса рассмотрело материалы 69 участников конкурса в номинации «Изобразительное искусство» и определило 5 победителей:

1. Виноградову Екатерину Романовну, учащуюся 1 класса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ» г. Апатиты, преподаватель Терещук Ольга Игоревна, работа «Победитель»;

2. Вересову Анастасию Игоревну, учащуюся 3 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Мурманска «Детская художественная школа», преподаватель Новицкий Дмитрий Вячеславович, работа «Заполярный аэродром»;

3. Закревскую Эльвиру Андреевну, учащуюся 4 класса муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детская школа искусств № 4 города Мурманска, преподаватель Рыженко Любовь Сергеевна, работа «Дедушка, а что такое война?»;

4. Рогожину Елизавету Петровну, учащуюся 2 класса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Полярный» ЗАТО Александровск Мурманской области, преподаватель Кузьмин Андрей Герасимович, работа «Праздник»;

5. Теллину Дарью Евгеньевну, учащуюся 5 класса муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств г. Полярный» ЗАТО Александровск Мурманской области, преподаватель Кузьмин Андрей Герасимович, работа «Десант».
Работы 5-ти победителей регионального этапа конкурса направлены в оргкомитет Всероссийского конкурса детских художественных работ «Спасибо деду за Победу!», посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

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