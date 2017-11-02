Итоги забоя кур-несушек – мяса больше, яиц меньше

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь текущего года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-сентябре 2017 года составил 1628,6 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 105,4% (в среднем по России – 103,8%).

Рост по сравнению с январем-сентябрем 2016 года обусловлен увеличением производства: свиней на 1,8% и птицы на убой в живом весе в 1,9 раза в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (снижение в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2016 года); молока на 12,2% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада в сельхозорганизациях увеличилась на 15,9%).

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-сентябрь 2017 года из федерального и областного бюджетов составила 272,82 млн рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2016 года. При этом из федерального бюджета направлено 38,76 млн рублей, что на 1,2% больше аналогичного периода 2016 года, из областного – 234,06 млн рублей с ростом в 1,6 раза.