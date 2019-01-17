Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.01.19 16:25

Итоговое собеседование по русскому языку будут сдавать более 7 тысяч девятиклассников Мурманской области

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 будет проходить в школах региона 13 февраля. Школьникам будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На подготовку участнику отводится около минуты, на выполнение всей работы – в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

«Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 9 ноября 2018 года в области успешно прошла апробация итогового собеседования, в которой приняли участие более 1,7 тыс. девятиклассников из 62 школ Заполярья. Она помогла организаторам и школьникам подготовиться к итоговому собеседованию», - пояснила министр образования и науки региона Ирина Ковшира.

Во время ответа участника ведется аудиозапись. Результатом итогового

Предусмотрены дополнительные даты проведения устного собеседования (в текущем учебном году это 13 марта и 6 мая), что дает школьникам две попытки улучшить результат при получении «незачета» либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней при неявке по уважительной причине.

С результатами итогового собеседования обучающиеся будут ознакомлены не позднее 19 февраля.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку девятиклассники подают заявления по месту обучения не позднее чем за две недели до начала его проведения.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Алексей
17.01.19 10:32
Добрый день! Напротив окна повесили строительную люльку для работ по заделыванию швов. Но на протяжении месяца так и не приступили к выполнению работ. Я обращался в УК с просьбой убрать люльку от окн
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Д.О. Вернер
16.01.19 22:32
- Теперь ребята могут получать те навыки, которые востребованы не только сегодня, но и будут востребованы завтра, - отметила во время рабочего визита Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы
Комментарий к новости:И катер соберут и мебель изготовят
Вымирающий читатель
16.01.19 21:57
Процессы, которые происходят в российской журналистике, понятны, и вины работников редакций в этом большой нет. Сотрудники редакций отведена роль наёмных рабочих - рабов. А рабы своего мнения не име
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСеверян радует активный рост цен на привычные продукты питания-PRO ВалютуКурс евро снизился на 50 копеек, доллара – почти на 32 копейки-PRO Энергетику«Норникель» модернизировал распределительную подстанцию в Мончегорске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 315 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика