Итоговое собеседование по русскому языку будут сдавать более 7 тысяч девятиклассников Мурманской области

Итоговое собеседование по русскому языку как условие допуска к ГИА-9 будет проходить в школах региона 13 февраля. Школьникам будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На подготовку участнику отводится около минуты, на выполнение всей работы – в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.

«Итоговое собеседование по русскому языку для обучающихся 9 классов вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. 9 ноября 2018 года в области успешно прошла апробация итогового собеседования, в которой приняли участие более 1,7 тыс. девятиклассников из 62 школ Заполярья. Она помогла организаторам и школьникам подготовиться к итоговому собеседованию», - пояснила министр образования и науки региона Ирина Ковшира.

Во время ответа участника ведется аудиозапись. Результатом итогового

Предусмотрены дополнительные даты проведения устного собеседования (в текущем учебном году это 13 марта и 6 мая), что дает школьникам две попытки улучшить результат при получении «незачета» либо возможность пройти устное собеседование в один из дополнительных дней при неявке по уважительной причине.

С результатами итогового собеседования обучающиеся будут ознакомлены не позднее 19 февраля.

Для участия в итоговом собеседовании по русскому языку девятиклассники подают заявления по месту обучения не позднее чем за две недели до начала его проведения.