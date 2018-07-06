IV Арктический фестиваль в Териберке откроется 21 июля

Сегодня состоялось очередное заседание организационного комитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь» под председательством заместителя губернатора Мурманской области Григория Стратия.

Председатель оргкомитета поблагодарил организаторов фестиваля – сельскохозяйственный кооператив «Lavka Lavka» («Лавка Лавка») и АНО Фонд «Большая земля» за то, что они запустили этот проект, который стал одной из визитных карточек событийной жизни Мурманской области. С 2015 года проведено три фестиваля, каждый год его посещало все больше гостей, и в 2017 году удалось привлечь уже более 4 тысяч посетителей.

Но в текущем году из-за нехватки собственных финансовых средств и сложности в поиске финансирования от спонсоров, организаторы отказались от проведения фестиваля.

Вместе с тем правительство Мурманской области, понимая популярность мероприятия, считает необходимым провести его в намеченные сроки 21-22 июля. Будет изменен акцент мероприятия – фестиваль в этом году станет более региональным по контенту.

На сегодняшний день оргкомитет продолжает свою работу в плановом режиме, для того чтобы фестиваль состоялся при любой погоде.