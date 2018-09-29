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Мурманская область. Арктика29.09.18 07:30

IV Международная выставка-ярмарка «Сокровища саамской земли» состоится в Мурманске 23-25 ноября

28 сентября в Мурманске состоялось очередное заседание Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области. В заседании приняли участие представители саамской общественности, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, регионального Министерства природных ресурсов и экологии, Мурманского и Ловозерского лесничеств, сотрудники Центра народов Севера.

Заседание началось с отчёта Совета о проделанной работе. Отмечена поддержка Министерством образования и науки Мурманской области совместно с Северным национальным колледжем инициативы Совета о подготовке квалифицированных специалистов – экскурсоводов-гидов в Мурманской области и осуществления образовательной деятельности по специальности «43.02.10. Туризм» в Ловозерском районе.

Одним из результатов деятельности Совета признано положительное решение органами власти Мурманской области вопроса изменения границ Ловозерского района в части включения в него озера Умбозеро.

По итогам обсуждения вопроса о порядке и правилах осуществления коренным малочисленным народом Севера - саамами заготовки и сбора ягеля для собственных нужд в лесах на территории Мурманской области отмечена необходимость повышения информированности населения о механизме реализации их прав. В ходе обсуждения вопроса представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, Мурманского и Ловозерского лесничеств пояснили, что законодательством не установлены объёмы недревесных ресурсов, заготавливаемых гражданами для собственных нужд. Также даны разъяснения по вопросам изъятия, хранения и вывоза соответствующих лесных ресурсов.  По итогам обсуждения участники заседания отметили необходимость проработки соответствующих изменений в законодательство, регулирующее порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. В решении данной проблемы активную позицию занимают Иван Головин и Константин Герасимов.

Член Совета Ирина Павленко представила информацию о реализации общественными объединениями и общинами коренного малочисленного народа Севера - саамов проектов на средства областных грантов в 2017 году.

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Андрей Сахаров отметил важность участия саамских общин и общественных объединений в конкурсах на получение областных грантов и подчеркнул их роль в деле сохранения традиционного образа жизни и культуры коренного малочисленного народа Севера – саамов в нашем регионе.

Специалист Центра народов Севера Елена Гой проинформировала участников заседания о подготовке к IV Международной выставке-ярмарке достижений в сфере культуры и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Мурманской области «Сокровища саамской земли», которая состоится в городе Мурманске 23-25 ноября 2018 года.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение круглых столов по обсуждению механизмов сохранения духовного и культурного наследия коренных малочисленных народов Российской Федерации и обеспечения устойчивого развития коренных малочисленных народов Российской Федерации. В настоящее время члены Совета обсуждают предложения по указанной тематике, участникам и экспертному сообществу.

Члены Совета положительно оценили работу Центра народов Севера по распространению книг на саамскую тематику, изданных за счёт средств бюджета Мурманской области.

Члены Совета также поддержали предложение Константина Герасимова провести в 2019 году мероприятия, посвященные празднованию Международного дня саамов - в Лопарской, Международного дня коренных народов мира - в посёлке Тулома.

Следующее заседание Совета предложено провести в селе Ловозеро.

 

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