IV региональный чемпионат «ЮниорПрофи» выявит школьников-профессионалов

Программа ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников «ЮниорПрофи» (программа JuniorSkills) реализуется с 2014 года Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело». 11-13 февраля в Мурманской области в четвертый раз состоятся соревнования школьников в рамках этой программы.

На IV региональный чемпионат «ЮниорПрофи», который пройдёт на базе ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», приглашаются команды обучающихся 10-17 лет (состав команды – 2 человека). В течение трёх дней участники Чемпионата будут соревноваться в 2 возрастных категориях (10+ и 14+) по 4 направлениям: мобильная робототехника, прототипирование, электроника и интернет вещей.

Для участия в Чемпионате необходимо до 4 февраля зарегистрироваться по ссылке: https://google.ru/forms/.

Победители регионального Чемпионата представят Мурманскую область на V Национальном чемпионате «ЮниорПрофи» в рамках XI Всероссийского технологического фестиваля «PROFEST – 2019» в марте, который будет проходить в Москве.