Мурманская область. Арктика06.07.18 11:00
Иван Матрехин продолжит возглавлять Общественную организацию содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области
5 июля в селе Ловозеро состоялась отчётно-выборная конференция Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области.
В рамках конференции делегаты заслушали отчёты руководителей отделений, рассмотрели актуальные для коренного малочисленного народа Севера Мурманской области - саамов вопросы и выбрали председателя организации на следующие 4 года.
Председателем Общественной организации содействия правовому просвещению и сохранению культурного наследия саамов Мурманской области путем открытого голосования единогласно избран Иван Матрехин, ранее возглавлявший организацию.
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