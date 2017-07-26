Мурманская область. Арктика26.07.17 18:02
Июль радует жителей Мурманской области хорошей погодой
Как сообщает Мурманское УГМС, 27-30 июля по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, 29-30 июля в Кольском районе V региональный класс пожарной опасности.
27-28 июля Кольский полуостров по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+25°.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +20+25°.
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На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья. Температура воды в реке Кола 25 июля в 8 часов была равна 14°.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 448 человек
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Последние комментарии
Ирина Яковлевна
26.07.17 21:08
Зашла на сайт порта, посмотрела вакансии - требования настолько высокие, что нашей молодёжи там ничего не светит. Может к годам 35 им можно набрать такой послужной багаж
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Витяй
26.07.17 21:03
А вот господин Карлин не прав. Вот только последние вакансии на сайте ММТП: старший инженер участка инженерных сетей ПКЭ; заместитель начальника портовых мастерских; главный энергетик/начальник отдела
Комментарий к новости:«Профориентация-2025» - закрепляем молодые кадры в нашем регионе
Volk
26.07.17 20:57
Да, журналисты всех мастей сильно расстроились, что не рванула бомба, что не повылетали стёкла, не снесло домик на берегу озера - день пропал, новости дрянь, никого не прибило!!! А то бы по российск
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