Июль радует жителей Мурманской области хорошей погодой

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-30 июля по Мурманской области ожидается IV региональный класс пожарной опасности, 29-30 июля в Кольском районе V региональный класс пожарной опасности.

27-28 июля Кольский полуостров по-прежнему будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдёт небольшой дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы +20+25°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +20+25°.

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На большинстве рек Мурманской области весеннее половодье закончилось. На горных реках продолжается спад весеннего половодья. Температура воды в реке Кола 25 июля в 8 часов была равна 14°.