Июнь заканчивается: глав муниципалитетов и руководителей профильных ведомств предупредили об ответственности за срыв сроков ввода объектов в рамках нацпроектов

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области о ходе строительства и ремонта в регионе социальных объектов в рамках реализации национальных проектов доложил и.о. министра строительства и территориального развития Максим Рудь.

По информации Максима Рудя, в Мурманской области в рамках пяти национальных проектов работы ведутся на 18 объектах, семь из них должны быть сданы в этом году. Это три детсада в Североморске, Полярном и посёлке Печенга, новое здание областного театра кукол и два этапа строительства межшкольного стадиона в Мурманске, а также физкультурно-оздоровительный комплекс в Полярных Зорях. Общий объём финансирования составляет 1,6 млрд рублей, из них порядка 608 млн – по объектам, завершаемым в этом году.

Кроме того, на пять объектов в этом году предстоит разработать проектную документацию с началом строительных работ в 2020 году. Это четыре детских сада – два в Мурманске и по одному в Алакуртти и Североморске, а также водозаборные сооружения в Териберке.

Глава региона акцентировал внимание на сжатых сроках сдачи объектов и потребовал от Минстроя пристально контролировать работу подрядчиков. Кроме того, ведомству поручено взять на контроль возведение спортивной площадки в Минькино и проектирование и строительство спорткомплекса с бассейном в посёлке Тулома и бассейна для МАГУ в Мурманске.

Врио губернатора предупредил глав муниципалитетов и руководителей профильных ведомств об ответственности за срыв сроков ввода ремонтируемых и строящихся в рамках нацпроектов объектов социальной инфраструктуры.