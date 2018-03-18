Из 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина

Мурманская область. АрктикаПодробнее18.03.18 20:29
Из 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира ПутинаПо поступившему в ТИК протоколу, были озвучены следующие сведения: число избирателей на судне 117, которым на избирательном участке выдали 117 бюллетеней, недействительных бланков – нет. Голоса распределились следующим образом: Бабурин – ноль, Грудинин – 1, Жириновский – 1, Путин – 115, Собчак – ноль, Сурайкин – ноль, Титов – ноль, Явлинский – ноль.Подробнее18.03.18 19:00
В Мурманской области на 18 часов лучше всех проголосовали жители города атомщиковКак сообщает ЦИК, избиратели на выборах президента РФ показывают высокую явку, в некоторых регионах явка почти в два раза превышает показатели президентских выборов 2012 года. Высокие показатели по явке показывают регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Самые высокие показатели по явке в СЗФО на территориях, где находятся базы Северного флота.Подробнее18.03.18 18:05
Ещё можно успеть высказать своё отношение по планам благоустройства МурманскаУ мурманчан осталось около двух часов для того чтобы принять участие в рейтинговом голосовании в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству Мурманска. Напомним, сегодня на 73 участках проходит рейтинговое голосование жителей, по результатам которого будет сформирована очередность благоустройства городских общественных территорий.Подробнее18.03.18 16:00
В Мурманской области проголосовали почти 50% избирателейВ Мурманской области продолжается голосование на выборах Президента Российской Федерации. По состоянию на 15 часов дня явка избирателей в регионе составила 48,45%. К этому времени произошли изменения в тройке лидеров – «ударников» избирательной кампании 2018: наибольшую активность проявили к этому времени жители прикреплённые к Видяевской ИК, где проголосовали 62,17% избирателей. За ними идёт Полярнозоринская ИК – 60,48%. Третьи по активности – жители большого ЗАТО. ТИК ЗАТО Александровск выдают на 15 часов данные о 58% проголосовавших.Подробнее18.03.18 15:48
Средний рыболовный траулер»Бриз» в Баренцевом море потерял ход из-за поломки главного двигателяКак сообщает начальник отряда Анатолий Леонтьев, на борту судна находятся 29 человек. Средний рыболовный траулер потерял ход в Гусиной банке в восточной части Баренцева моря из-за поломки главного двигателя. Спасательное судно «Мурманрыба» должно подойти к нему завтра в 12 часов.Подробнее18.03.18 15:39
Жители областного центра сегодня решают, каким будет Мурманск завтраРейтинговое голосование – один из самых объективных способов оценки общественного мнения. Андрей Сысоев отметил, что в рамках проекта запланировано сделать комфортными как можно больше общественных территорий и еще раз призвал горожан высказаться «за» благоустройство города-героя Мурманска и принять участие в рейтинговом голосовании.Подробнее18.03.18 14:45
На Северном флоте по случаю Дня моряка-подводника стартовал турнир по хоккею с шайбойСегодня в гарнизонах Северного флота проходят сразу четыре матча. На площадке в Заозёрске сборная соединения подводных лодок «Медведи» играет со «Штурмом» — командой отдельной мотострелковой бригады. Военнослужащие одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» и хоккеисты пограничного управления «Полярная звезда» встречаются на ледовой площадке в посёлке Кильдинстрой Мурманской области.Подробнее18.03.18 13:15
Мурманчане выбирают Президента страны и голосуют за лучшие дизайн-проекты программы «Формирование комфортной городской среды»В Мурманске продолжается рейтинговое голосование в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Горожане с помощью специальных анкет сегодня могут высказать своё мнение о том, какие зоны необходимо благоустроить в первую очередь. В бюллетень внесены 19 общественных территорий.Подробнее18.03.18 12:55
На 12 часов на выборах Президента РФ проголосовала почти четверть избирателей Мурманской областиВ отстающих на 12 часов остаются жители Мончегорска, где проявили свою позицию только 19,92% избирателей. Низкие показатели активности северян показывает Кандалакшская ИК (20,98%) и Мурманская (21,64%).Подробнее18.03.18 12:25
В ЗАТО Алекандровск система видеонаблюдения и трансляции с УИК работает в режиме онлайнВ 12.20 при просмотре трансляции с УИК 216, где в работе находится две видеокамеры, можно отметить активное участие северян в голосовании. Люди приходят на участок с детьми, парами и по одиночке, предъявляют документы членам избирательной комиссии, получают бюллетени для голосования, проходят в кабинки для голосования, после чего опускают их в две прозрачные урны, около которых сидит наблюдатель.
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 817 человек
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Последние комментарии
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
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