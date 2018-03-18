Россия уже определилась с президентом, проголосовав за Владимира ПутинаИз 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.03.18 20:29

Из 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина

Как и обещали, трансляция изображения и звука с ТИК ЗАТО Александровск началась ровно в 20.00. Но камеры в это время показывали пустую комнату, в которой  установлены рабочие столы, монитор на стене, доска для записей.

В 20.07 в помещение вошли пять человек: четыре члена избирательной комиссии и наблюдатель. Они начали процедуру погашения неиспользованных бюллетеней и марок. Как можно было понять по видео,  марки перечёркивались ручкой, а у бюллетеней отрезали ножницами уголки бланков, складывая их в мешок.

О том, что за действиями членов ТИК ведётся видеонаблюдение, можно было понять по редким взглядам Алексея Пеньшина, председателя ТИК ЗАТО Александровск в угол на видеокамеру.

Погашенные бюллетени и марки в количестве по 170 штук уложили в мешок, который крепко обвязали скотчем, при этом был составлен акт, который подписали все члены ТИК и заверили их печатью.

После этого в таблицу, которая укреплена на стене, были внесены данные по итогам досрочного голосования на участковой избирательной комиссии 742, которая была сформирована на океанографическом исследовательском судне СФ «Янтарь». Как пояснил председатель ТИК ЗАТО Александровск, выборы  в экипаже состоялись  10 марта, сейчас судно находится в Атлантическом океане, оригинала протокола пока нет. По поступившему в ТИК протоколу, были озвучены следующие сведения: число избирателей на судне 117, которым на избирательном участке выдали 117 бюллетеней, недействительных бланков – нет. Голоса распределились следующим образом: Бабурин – ноль, Грудинин – 1, Жириновский – 1, Путин – 115, Собчак – ноль, Сурайкин – ноль, Титов – ноль, Явлинский – ноль.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 818 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на48 копеек, евро - на 29 копеек-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика