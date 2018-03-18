Из 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина

Как и обещали, трансляция изображения и звука с ТИК ЗАТО Александровск началась ровно в 20.00. Но камеры в это время показывали пустую комнату, в которой установлены рабочие столы, монитор на стене, доска для записей.

В 20.07 в помещение вошли пять человек: четыре члена избирательной комиссии и наблюдатель. Они начали процедуру погашения неиспользованных бюллетеней и марок. Как можно было понять по видео, марки перечёркивались ручкой, а у бюллетеней отрезали ножницами уголки бланков, складывая их в мешок.

О том, что за действиями членов ТИК ведётся видеонаблюдение, можно было понять по редким взглядам Алексея Пеньшина, председателя ТИК ЗАТО Александровск в угол на видеокамеру.

Погашенные бюллетени и марки в количестве по 170 штук уложили в мешок, который крепко обвязали скотчем, при этом был составлен акт, который подписали все члены ТИК и заверили их печатью.

После этого в таблицу, которая укреплена на стене, были внесены данные по итогам досрочного голосования на участковой избирательной комиссии 742, которая была сформирована на океанографическом исследовательском судне СФ «Янтарь». Как пояснил председатель ТИК ЗАТО Александровск, выборы в экипаже состоялись 10 марта, сейчас судно находится в Атлантическом океане, оригинала протокола пока нет. По поступившему в ТИК протоколу, были озвучены следующие сведения: число избирателей на судне 117, которым на избирательном участке выдали 117 бюллетеней, недействительных бланков – нет. Голоса распределились следующим образом: Бабурин – ноль, Грудинин – 1, Жириновский – 1, Путин – 115, Собчак – ноль, Сурайкин – ноль, Титов – ноль, Явлинский – ноль.