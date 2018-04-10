Из 18 медалей, разыгранных в ходе соревнований соревнования по национальным видам спорта 58 Праздник Севера учащихся, по 7 медалей завоевали спортсмены Ловозерского района и Мурманска

8 апреля в посёлке Ревда Ловозерского района состоялись соревнования по национальным видам спорта 58 Праздник Севера учащихся. В них приняли участие 55 учащихся из 7-ми муниципальных образований Мурманской области: гг.Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Ловозерский, Кольский и Терский районы.

Юноши двух возрастных категорий (2000-2001 гг.р., 2002-2003 гг.р.) участвовали в трёх видах программы: тройном национальном прыжке, метании аркана на хорей, прыжках через нарты. Из 18 медалей, разыгранных в ходе соревнований, по 7 медалей завоевали спортсмены Ловозерского района и города Мурманска, 3 – Оленегорска, 1 – Терского района.

Победителями в тройном национальном прыжке стали: Егор Дмитриев из Оленегорска, прыгнув на 9,31 метра , и Илья Новожилов из Мурманска, прыгнув на 8,5 метра . В метании аркана на хорей лучшими признаны спортсмены Ловозерского района Роман Кириленко и Олег Нефедов, он же, с результатом 105 раз, занял первое место в прыжках через нарты. В возрастной группе юношей 2002-2003 гг.р. в прыжках через нарты победу одержал также спортсмен из Ловозерского района Илья Смирнов, выполнив этот вид программы 175 раз.

Ленты абсолютных чемпионов 58 Праздника Севера учащихся и грамоты комитета по физической культуре и спорту Мурманской области получили Илья Новожилов из команды города Мурманска и второй год подряд Олег Нефедов из команды Ловозерского района.

В командном первенстве кубок победителя завоевала команда Ловозерского района, второе место заняла команда города Мурманска, третье – команда города Оленегорска.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, победители и призеры награждены медалями и грамотами, а команды, занявшие призовые места – кубками и грамотами комитета.

Все участники соревнований по национальным видам спорта получили памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.