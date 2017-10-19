Из гимназистов в экскурсоводы

Вчера глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев посетил гимназию № 9, где в музее истории Полярных конвоев состоялось посвящение пятиклассников в экскурсоводы. Ежегодно учащиеся 5, 8 и 11-х классов проводят экскурсии в музее на русском и английском языках.

Основными направлениями деятельности музея является сотрудничество с организациями и общественными объединениями, ветеранами конвоев по сохранению в памяти поколений истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поисковая и исследовательская работа.

Андрей Сысоев пообщался с ребятами об их патриотической работе, о героизме и мужестве мурманчан в годы Великой Отечественной войны, пожелал успехов участникам всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и подарил музею набор памятных медалей, выпущенных к 100-летию города-героя Мурманска.

— Сегодня, к сожалению, есть люди, которые пытаются исказить факты, но историю изменить нельзя. Наша задача — донести это не только до соотечественников, но и до иностранцев, которым подчас просто негде черпать глубокую и правильную информацию. — обратился к гимназистам Андрей Сысоев. — И вы, гимназисты, представляющие учебное заведение с очень серьезными программами, способны это делать на двух языках — за это большое спасибо вам, вашим руководителям и вашим родителям.

Ежегодно в музее проводится 70-80 экскурсий для школьников, учителей, родителей и гостей города. Собрано более трех тысяч экспонатов, рассказывающих об истории полярных конвоев, 360 являются подлинниками. На базе музея создано девять экспозиций, разработано 14 экскурсий на русском и английском языках. Экскурсионной деятельностью занимаются более 120 гимназистов. С их участием проводятся городские слеты активистов школьных музеев, конференции, фестивали, встречи, семинары для учителей, студентов по вопросам гражданско-патриотического воспитания.