Из губы Андреева успешно вывезена первая партия отработавшего ядерного топлива

В 2017 году завершается важнейший этап многостороннего международного проекта по реабилитации одного из самых радиационно опасных объектов Северо-Запада России – бывшей береговой технической базы Военно-морского флота в губе Андреева Мурманской области.

Создание в губе Андреева объектов обращения с ОЯТ и РАО, а также инженерных систем в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года» осуществлялось Госкорпорацией «Росатом» при поддержке международной технической помощи.

В мае 2017 года на созданном комплексе началась выгрузка ОЯТ из хранилищ. Сегодня в губе Андреева состоялась отправка первой партии отработавшего ядерного топлива для дальнейшей переработки – девять контейнеров были отправлены на специализированном судне «Россита».

Вывоз первой партии ОЯТ является знаковым событием и примером успешного многостороннего международного сотрудничества в повышении ядерной и радиационной безопасности и улучшении экологической обстановки. В связи с этим в губе Андреева сегодня состоялись торжественные мероприятия, участие в которых приняли официальные лица Госкорпорации «Росатом», Министерства иностранных дел Королевства Норвегия, Европейского банка реконструкции и развития, а также губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил, что сегодняшний день поставил точку в огромной подготовительный работе, которая была сделана в губе Андреева.

«Трудно переоценить значимость этой работы для экологии очень хрупкого прекрасного арктического региона. Почти 50 лет на этой земле собиралось отработавшее ядерное топливо подводных лодок. Более 22 тысяч тепловыделяющих сборок. Для того чтобы реализовать этот проект, семь лет шли проектные работы, около 10 лет – подготовительные. Более 9 млрд рублей выделила Российская Федерация. И конечно же, эта работа не могла быть реализована без наших партнеров и их сопоставимого финансового вклада. Но эту работу нельзя было решить только деньгами. Это огромный вклад людей», – сказал Алексей Лихачев и поблагодарил специалистов, работавшим над проектом.

«Есть определенный сигнал в том, что отработавшее топливо мы не утилизируем, а отправляем на «гражданскую службу». Оно будет переработано и станет частью будущих топливных сборок мирного атома – наших реакторных установок на атомных станциях», – подчеркнул Алексей Лихачев.

Министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде отметил значимость сотрудничества Норвегии и России в области ядерной безопасности.

«Лучше с этими вызовами справляться сейчас, чем оставлять их решение будущим поколениям. И именно это мы делаем с вами сегодня», – сказал министр.

Губернатор Марина Ковтун выразила уверенность в том, что проект в губе Андреева войдёт в историю как один из самых ярких примеров международной кооперации.

«В России, когда трудная задача решается общими усилиями, обычно говорят: «Сделано всем миром». Это выражение как нельзя лучше подходит к нашему случаю. Семь государств, множество организаций, тысячи людей вместе трудились ради общей цели – сделать Арктику безопасной. И вместе добились успеха», – отметила Марина Ковтун и от имени жителей Мурманской области поблагодарила всех, кто принял участие в этой грандиозной работе.