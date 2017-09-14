Из хранилища ядерного топлива в губе Андреева выгрузили тысячную отработавшую тепловыделяющую сборку

Всего на территории бывшей военно-морской базы находится около 22 тысяч облученных сборок атомных подлодок.

Напомним, первый из тридцати составов с отработавшим ядерным топливом в августе 2017 года уже прибыл на переработку на ФГУП ПО «Маяк». В нём находилось около 700 облученных сборок. Ещё около 300 сборок подготовлены и ждут своей очереди на отправку.

Для того, чтобы ускорить процесс очистки губы Андреева, в дивизионе заключительной стадии жизненного цикла (ЗСЖЦ) Госкорпорации «Росатом» рассматривают возможность открытия проекта Производственной системы Росатома (ПСР). «Внедрение методов и инструментов ПСР на площадке поможет сократить время обращения с различными типами ОЯТ атомных подлодок в хранилищах губы Андреева и оптимизировать затраты на содержание объекта», - сказал начальник отдела ПСР АО «ФЦЯРБ» Никита Бузинов.

«Тысячная сборка, выгруженная в штатном режиме, наглядно демонстрирует компетенции и специалистов СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», задействованных в текущих работах по обращению с облученным топливом, и каждого, кто в течении 15 лет делал всё возможное для повышения ядерной и радиационной безопасности, улучшения экологической обстановки на Северо-Западе России», - отметил генеральный директор АО ФЦЯРБ Андрей Голиней.