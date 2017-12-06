Из костра в колонии № 18 разгорелось информационное пламя о бунте

Сегодня в учреждении в колонии строгого режима №18 посёлка Мурмаши проводился плановый общий обыск сотрудниками УФСИН. При проведении обыска в колонии присутствовал представитель прокуратуры по надзору за соблюдению законов в ИУ, помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС, сотрудники отдела специального назначения для обеспечения личной безопасности сотрудников.

Во время обыска были обнаружены вещи и предметы, запрещённые к использованию на территории исправительного учреждения. Данные предметы были изъяты, что вызвало недовольство среди определённой группы отрицательно настроенных осуждённых. Они, с целью уничтожения части запрещённых предметов, развели костёр в локальном участке и пытались сжечь эти предметы.

Данные действия были пресечены в законном порядке. Физическая сила и спецсредства в отношении осуждённых не применялись.

Информация, появившаяся в средствах массовой информации о якобы вспыхнувшем бунте осуждённых в колонии строгого режима № 18, не соответствует действительности, сообщает пресс-служба УФСИН по Мурманской области.

В колонию прибыл начальник УФСИН России по Мурманской области Евгений Шихов. Обстановка в учреждении стабильная и управляемая. После ужина руководитель УФСИН совместно с представителем мурманской прокуратуры проведет общее собрание осуждённых.