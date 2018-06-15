Из Курска с медалью!

Разнообразие товаров и широкую географию участников назвали главными особенностями XVIII Курской Коренской ярмарки, прошедшей с 8 по 10 июня в Курске. В местечко Свобода приехали около семи тысяч гостей и участников из 43 регионов России и 32 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В рамках реализации заключенного соглашения между администрациями Курской и Мурманской областей о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в третий раз Юлия Антоновна Парфёнцева, член клуба «Лоскутное шитьё», заслуженный учитель России, представляла Мурманский областной художественный музей

Посетители ярмарки подолгу рассматривали работы Юлии Антоновны и расспрашивали о поморской козуле, саамской вышивке, куклах, которые привлекали внимание яркостью красок, оригинальностью исполнения.

По итогам Курской Коренской ярмарки – 2018 губернатор Курской области Александр Михайлов наградил Парфёнцеву Юлию Антоновну медалью в номинации «За сохранение народных ремёсел и развитие декоративно-прикладного искусства».