Из Ловозерских тундр спасатели Мурманского АКАСЦ эвакуировали пострадавшую на специальных санях «акья»

Спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра эвакуировали женщину, получившую травму в районе горы Сенгисчорр. И хотя, это место в Ловозерском массиве пользуется достаточно большой популярностью среди туристов, но для пеших переходов оно осложняется слишком каменистой поверхностью, что приводит, порой, к происшествиям на маршруте.

Так, незарегистрированная туристическая группа северян в составе четырёх человек путешествовала по Ловозерским тундрам. Однако вечером 1 августа спасателям Мурманского АКАСЦ поступил тревожный сигнал: требуется помощь – пострадала одна из участниц похода.

На место была направлена дежурная смена. Сначала спецтранспортом, с рудника Карнасурт на двух квадроциклах, затем

пешком по Тонкой горе (как в переводе с саамского означает Сенгисчорр) шестеро спасателей выдвинулись на подмогу пострадавшей. На месте ей оказали первую помощь, наложив шину и мобилизовав нижнюю конечность, а эвакуировали на специальных санях «акья». Однако от транспортировки в медицинское учреждение женщина отказалась.