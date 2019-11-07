Из министерства - в поле! Коллективу сельхозпредприятия «Тулома» представили нового руководителя

Заместитель губернатора Дмитрий Филиппов представил коллективу сельскохозяйственного предприятия «Тулома» нового руководителя. Им стала Светлана Доголева, ранее занимавшая одну из руководящих должностей в региональном Министерстве развития промышленности и предпринимательства.

«Уверен, что приобретенный Светланой Анатольевной опыт позволит ей как новому директору наладить работу одного из крупнейших сельхозпредприятий региона, улучшить его производственно-хозяйственные и финансовые показатели», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

Сегодня «Тулома» выпускает широкий ассортимент молочной и мясной продукции, производит и реализует яйца куриные. Предприятие пользуется всеми видами государственной поддержки, предусмотренными для сельскохозяйственных товаропроизводителей Мурманской области, что позволяет «Туломе», несмотря на все сложности, вести работу по улучшению качества и расширению ассортимента продукции, а также проводить мероприятия по реконструкции производственных мощностей.