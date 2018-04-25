Из Мончегорского спецучреждения закрытого тип сбежали «трудные» подростки

Установлено, что в начале апреля 2018 года трое несовершеннолетних, обучающихся в Мончегорском специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, выломали окно и покинули образовательную организацию в неизвестном направлении.

Самовольный уход несовершеннолетних стал возможным в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны сотрудников учреждения.

По данному факту прокуратурой города Мончегорска директору специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа внесено представление об устранении нарушений. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры области.