Из Мурманска в Анапу – 550 юных северян едут отдыхать на юг

9 июня специальным детским железнодорожным составом сообщением Мурманск-Анапа выезжают 550 детей в первую смену в оздоровительные учреждения «Глобус» (г.Анапа, 330 детей) и «Уральские самоцветы» (г.Анапа, 220 детей).

В течение смены юных северян ждут тёплая атмосфера, насыщенный распорядок дня, разнообразные образовательные и развлекательные программы и экскурсии.

В бюджете Мурманской области на организацию отдыха и оздоровления детей в 2018 году запланировано 275,7 млн рублей. В период детской оздоровительной кампании этого года запланировано охватить организованным отдыхом более 37,5 тысячи детей, в том числе, в рамках летних каникул - 22 тысячи детей.