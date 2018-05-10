Из незапертого автомобиля вор похитил автомагнитолу

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратился житель Ленинского округа Мурманска 1978 года рождения. По словам потерпевшего, из его автомобиля «ВАЗ», припаркованного на улице Аскольдовцев, было похищено имущество общей стоимостью более 5 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили мужчину и выяснили, что неизвестный похитил из машины, оставленной владельцем незапертой, путем свободного доступа автомагнитолу. С места происшествия полицейскими были изъяты следы рук и обуви злоумышленника, опрошены возможные очевидцы преступления.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что хищение имущества совершил 31-летний житель города, неработающий, ранее судимый за кражу и угон. Злоумышленник после задержания признался в содеянном и пояснил полицейским, что совершил хищение с целью дальнейшего сбыта имущества.

Похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража». За содеянное санкция этой статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.