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Мурманская область. Арктика10.07.19 09:30

Из рук в руки: теплоход «Клавдия Еланская» продолжит осуществлять перевозку пассажиров по маршруту Мурманск – Островной под управлением нового оператора

Теплоход «Клавдия Еланская» продолжит осуществлять обслуживание пассажиров по маршруту регулярных морских перевозок Мурманск – ЗАТО Островной под управлением нового оператора – ОАО «Северное морское пароходство». Это российская судоходная компания, которая базируется в Архангельске.

Как пояснила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, в связи с тем, что основной перевозчик – Мурманское морское пароходство – из-за сложной финансовой ситуации не в состоянии выполнять свои обязательства по заключенному с правительством Мурманской области соглашению о перевозке пассажиров, регионом найден альтернативный вариант. Поскольку грузопассажирских судов ледового класса, подобных «Клавдии Еланской», в Северном бассейне и на территории России не оказалось, было принято решение о передаче теплохода в аренду Северному морскому пароходству.

«Договор на обслуживание социального маршрута заключён с «Северным морским пароходством» на два месяца, но даже в случае каких-то экстренных ситуаций у нас есть альтернативный вариант, который уже проверен, – это перевозка пассажиров вертолётом, а объемных грузов – грузовым судном», – пояснила Ольга Кузнецова.

В связи с необходимостью оформления документов сегодняшний выход теплохода был сдвинут ровно на сутки и состоится завтра, 10 июля, в 19 часов. Все пассажиры оповещены о ситуации, желающие размещены на борту «Клавдии Еланской».

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрий Соснин, сегодня состоится загрузка и снабжение теплохода. Намеченный рейс пройдёт с заходом в основные населённые пункты маршрута.

Планируется, что в дальнейшем «Клавдия Еланская» будет осуществлять рейсы по утверждённому ранее летнему расписанию, которое будет корректироваться в соответствии с погодными условиями.

 

 

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