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Мурманская область. Арктика04.07.17 07:37

Из-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения

Оперативные службы филиала МРСК Северо-Запада «Колэнерго» восстановили электроснабжение потребителей центральной части Мурманска. Перерыв в электроснабжении произошёл в результате технологического нарушения 3 июля в 22 часа 15 минут на подстанции № 5 областного центра (улица Шмидта).

Как сообщает администрация города Мурманска, в результате аварии были обесточены дома по проезду Молодёжному, улице Марата, проспекту Ленина, улице Шмидта, улице Полярные Зори, улице Самойловой. На месте аварии произошло возгорание, работали аварийные бригады. Также была обесточена Мурманская ТЭЦ, в связи с чем в центре города была приостановлена подача горячего водоснабжения.

В 23 часа 4 минуты посредством оперативных переключений энергетики подали напряжение в сети Колэнерго и смежных сетевых организаций. Затем профильные службы энергетиков приступили к работам по повышению надежности схемы электроснабжения потребителей, запитанных от подстанции 110/35/6 кВ.

Телефон «горячей линии» филиала Колэнерго 8(81553)-68-353.

Напомним, предыдущая авария на подстанции № 5 в Мурманске произошла в ноябре 2016 года. Тогда причиной аварии называли попадание ленты старой  видеокассеты на силовые провода подстанции.

 

 

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