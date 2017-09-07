Из-за фестиваля «Гольфстрим» будет перекрыто движение всех видов транспорта по улице Прибрежной

В связи с проведением фестиваля «Гольфстрим» в Мурманске будет освобождена от транспорта:

– площадь перед домом № 1 по улице Челюскинцев - с 00 до 13 часов 9 сентября.

Будет перекрыто движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

– по улице Прибрежной, - от улицы Достоевского до улицы Баумана - с 00 до 20 часов 9 сентября;

– на левобережной транспортной развязке моста через Кольский залив со стороны федеральной автодороги Р 21 «Кола» (место старта пробега) - с 00 до 20 часов 9 сентября;

– по мостовому переходу через Кольский залив - с 00 до 20 часов 9 сентября;

– по грунтовой дороге, от съезда с улицы Подгорной (в районе автомобильного рынка) до организованного места стоянки у мостового перехода через Кольский залив, с 6 до 20 часов 9 сентября. Также на этом участке будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта - с 6 до 20 часов 9 сентября.