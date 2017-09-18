Из-за материальных затруднений житель Мончегорска шантажировал северянку

В полицию Мончегорска поступило заявление от жительницы Архангельска 1979 года рождения о вымогательстве. Женщина пояснила, что некоторое время назад проживала на территории Мурманской области совместно с мужчиной. После ее отъезда в другой регион бывший сожитель стал вымогать у нее денежные средства под угрозой распространения сведений, порочащих ее честь и достоинство. Переписка велась посредством социальной сети.

Женщина, испугавшись угроз, перевела злоумышленнику 6 тысяч рублей, однако мужчина продолжил шантажировать свою бывшую сожительницу. Поняв, что вымогательство будет продолжаться, женщина обратилась в полицию.

Сотрудники полиции Мончегорска провели проверку по заявлению и установили факт вымогательства. Ранее судимый за мошенничество и незаконный оборот наркотиков житель города 1985 года рождения был опрошен полицейскими, он признался в содеянном. Мужчина пояснил, что никаких компрометирующих потерпевшую сведений у него на самом деле нет, шантажировал он женщину из-за материальных затруднений.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской, по факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.