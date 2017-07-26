Из-за операции по обезвреживанию авиабомбы в Мурманске изменяется путь следования автобусов и троллейбусов

В связи с уничтожением взрывоопасного предмета в районе Семеновского озера АО «Электротранспорт» сообщает, что с 11.00 до 11.30 26 июня весь общественный транспорт не будет производить посадку и высадку пассажиров на остановке «ул. Гагарина» и остановке «Семёновское озеро» в обоих направлениях.

В связи с перекрытием движения всех видов транспорта в период с 11.30 и до особого распоряжения на участке дороги от ул. Карла Либкнехта до остановки «ул. Гагарина» на время перекрытия изменяется путь следования автобусов и троллейбусов предприятия:

Маршрут № 5 - в сторону юга: ресторан «Встреч» - ул. Чумбарова-Лучинского – просп. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. Карла Маркса – ул. Челюскинцев (плавательный бассейн) – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут № 10 – в сторону юга: завод «Севморпуть» – просп. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. Карла Маркса – ул. Полярные Зори – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут № 18 – в сторону юга:– ул. Саши Ковалева - ул. Чумбарова-Лучинского – просп. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Мира – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Маршрут № 33 - в сторону юга: просп. Героев-североморцев – ул. Хлобыстова – ул. Свердлова – ул. Старостина – ул. Карла Маркса – ул. Челюскинцев (плавательный бассейн) – далее по маршруту. В сторону севера по тому же маршруту.

Троллейбусный маршрут № 3 - в сторону севера: ул. Радищева – просп. Ленина – ул. Карла Либкнехта – разворотное кольцо троллейбусов № 6. В сторону юга по тому же маршруту.

Троллейбусный маршрут № 4 - в сторону севера: ул. Шмидта через ул. Октябрьская - ул. Карла. Либкнехта – разворотное кольцо троллейбусов № 6. В сторону юга: ул.Карла Либкнехта – поворот на ул. Челюскинцев и далее по маршруту.

Все виды поездных билетов на троллейбус 26 июня будут действительны на автобусах АО «Электротранспорт».