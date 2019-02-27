Из-за ошибок в квитанциях мусорный коллапс не наступит

Сегодня, 27 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Жители Мурманской области, активно пользующихся современными средствами коммуникаций, поддались «психозу ТКО». Людей возмутили ошибки, которые часть владельцев квартир обнаружила в новых квитанциях, выставленных за вывоз мусора. Волну возмущений подхватили и любители побрюзжать по поводу и без повода на все услуги сферы ЖКХ. О том, кто виноват, как эта ситуация будет исправляться, этом в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. Он в очередной раз расскажет, что мусорный коллапс не наступит, что уже в марте большинство северян получат откорректированные квитанции.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.