Из-за падения наледи с крыши школы в Заполярном травмированы две второклассницы

В Заполярном 13 декабря около 15 часов произошёл сход снежных масс и наледи с кровли здания средней общеобразовательной школы № 9, расположенной на улице Космонавтов. Были травмированы две второклассницы, которые в это время проходили мимо здания. Одна из пострадавших с телесными повреждениями, расценивающимися как тяжкий вред здоровью, госпитализирована в реанимационное отделение местной больницы. Второй пострадавшей медицинская помощь потребовалась спустя некоторое время после травмирования, ее здоровью причинен лёгкий вред.

В ходе осмотра места происшествия следователями-криминалистами применена криминалистическая техника, в том числе, квадракоптер для фиксации обстановки и места нахождения наледи на крыше школы до её падения.

Следственным отделом по городу Заполярный Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девочек, 2011 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В том числе, следователями допрашиваются свидетели, работники администрации школы, ответственные за своевременную организацию очистки крыши.